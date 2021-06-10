Gaman'dan Türkiye açıklaması: Denizden başka bizi hiçbir şey ayırmıyor

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:34

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki turizm pazarında yakalanan yükseliş pandemi nedeniyle biraz hız kesmiş olsa da 2020'de 1 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. 2021 yılında ise 1,5 milyon Ukrayna vatandaşını ülkemizde misafir etmeyi hedefliyoruz ve bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Tanıtım Günleri programında konuşan Bilir, Ukrayna ve Türkiye'nin son derece köklü ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda birçok farklı alanda kaydedilen iş birlikleriyle stratejik derinlik kazanırken, iki ülke arasında kurulan bağı destekleyen ve geliştiren en önemli alanın turizm olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında kimlikle geçiş imkanı tanınmasının önemine işaret eden Bilir, "İki ülke arasında kimlikle geçiş imkanı tanınması, karşılıklı turizm hareketlerinin yükselmesine ve dolayısıyla Ukrayna'dan ülkemize, ülkemizden de Ukrayna'ya seyahatleri oldukça arttırdı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki turizm pazarında yakalanan yükseliş pandemi nedeniyle biraz hız kesmiş olsa da 2020'de 1 milyon Ukrayna vatandaşı ülkemizi ziyaret etti. 2021 yılında ise 1,5 milyon Ukrayna vatandaşını ülkemizde misafir etmeyi hedefliyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda Ukrayna'nın Türk vatandaşları açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bilir, "Pandemi öncesi dönemde Türkiye'den yurt dışına gerçekleştirilen seyahatlerde, Ukrayna'ya 217 bin seyahat gerçekleştirmişiz ve Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde Ukrayna 7'nci sırada bulunuyor." dedi.



Ülkeler arasında kurulan turizm köprüsünün güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Bilir, iki ülkedeki turizm destinasyonlarının tanıtımının önem taşıdığını kaydetti.



- "TURİZM ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA VE BU ALANI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman da turizmin devletin geliri için çok önemli, bu nedenle de öncelikli olduğunu belirterek, "Son 1,5 senedir Kovid-19 sebebiyle turizm alanı çok zayıf çalışmasına rağmen turizm üzerinde çalışmaya ve bu alanı geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Gaman, son yılda salgına rağmen 1 milyona yakın Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, "Türk vatandaşlarının Ukrayna'ya gelmesi ve ziyaretine bakıldığında maalesef daha az bir sayı var. Bizim de turizm açısından gösterebileceğimiz, sunabileceğimiz çok güzel şeyler var." diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Gaman, "Denizden başka bizi hiçbir şey ayırmıyor. Aramızda sadece bir deniz var. Çok eminiz ki zafer bizim olacak. Turizm alanında da çok büyük kazanımlarımız olacak. Türkiye ve Ukrayna arasında ortak uçuşların, charter uçuşların yapılması da bunu umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.



- "İLİŞKİLERİMİZİN VE İŞ BİRLİĞİMİZİN ÇOK ÜRÜN VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Khonda ise turizmin öncelikli alanlardan olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm alanında sıkıntılar yaşandığını ifade etti.



Khonda, iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birliklerine işaret ederek, "İlişkilerimizin ve iş birliğimizin çok ürün vereceğine inanıyoruz." dedi.

Program, açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve Ukrayna'dan yetkililer ve katılımcıların görüşmeleriyle devam etti.

