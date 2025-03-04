Gambiya polisleri Türkiye'nin kolluk güçlerinden eğitim alıyor

Karalı, AA muhabirine, müşavirlik olarak 2018 yılından itibaren Banjul Büyükelçiliği yerleşkesinde faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiklerini anlattı.

Gambiya ve Türkiye arasında imzalanan ikili metinler çerçevesinde faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Karalı, "İçişleri Müşavirliği, her türlü sınırı aşan suç ve suçlularla mücadele konusunda görevlendirildiği ülkede genel kolluk işbirliği faaliyetlerini yerine getirmek, işbirliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, bakanlığın görev alanına giren konularda ülkemizle ilgili olayları izlemek, değerlendirmek, önlem alınması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürmek ve edinilen bilgileri ilgili birime iletmekte sorumludur." diye konuştu.

Gambiya Cumhuriyeti ile Jandarma Genel Komutanlığının işbirliği faaliyetlerinin 1991, Emniyet Genel Müdürlüğünün ise 2006 yılına dayandığını belirten Karalı, "1991-2014 yıllarında karşılıklı imzalanan lojistik yardım, güvenlik ve işbirliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Gambiya İçişleri Bakanlığı birimlerine hibe yardımları ve eğitim destek faaliyetleri icra ediliyor." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen eğitim timlerince 1991-2005 yıllarında Gambiya Silahlı Kuvvetleri eğitim okulunda 7 bin 550 personele yerinde eğitim verildiğini dile getiren Karalı, şunları kaydetti:

"2023-2024 yıllarında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Gambiya Emniyet Müdürlüğünden 189 kişiye, VİP koruma ve meskun mahalde özel operasyon kursu eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, şu ana kadar Türkiye'de 131 kişiye eğitim verilmiş olup halihazırda 2'si kadın olmak üzere 7 Gambiya uyruklu öğrenci Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde lisans eğitimine devam etmektedir."

Karalı, Gambiya'ya 1991'den itibaren çeşitli malzeme yardımı yapıldığını, 2024'te ise Gambiya Emniyet Müdürlüğüne 3 dron hibe edildiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2006-2022 yıllarında Türkiye'de ve Gambiya'da 28 alanda uzmanlık eğitim programı düzenlendiğini ve 441 kursiyere eğitim verildiğini anlatan Karalı, Gambiya uyruklu 9 öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında Polis Akademisi Başkanlığı'nda eğitim görerek mezun olduğunu belirtti.

Halihazırda Polis Akademisi Başkanlığı'nda 7 Gambiyalı öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Karalı, bu ülkeye 2020-2024'te toplumsal olaylara müdahale malzemeleri hibesi yapıldığını dile getirdi.

Karalı, son dönemde Gambiya İçişleri Bakanlığına 2 itfaiye aracı, 2 ambulans ve 50 takım toplumsal olaylara müdahale malzemesi hibe edildiğini ve gelecek günlerde teslimatın yapılacağını bildirdi.

İçişleri Müşavirliği olarak gelecek dönemde de Gambiya İçişleri Bakanlığı birimleriyle mevcut ilişkileri geliştireceklerini aktaran Karalı, işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.