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Gambiya ve Gana'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Gambiya ve Gana'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

AA14 Mart 2025 Cuma 20:00 - Güncelleme:
Gambiya ve Gana'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
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TDV Gana ekibinin lideri Mustafa Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımları teslim etmek için Gana'da bulunduklarını belirtti.

Eser, ramazan dolayısıyla Gana'nın başkenti Akra ve Tamale bölgesinde 2 bine yakın aileye gıda kolisini dağıttıklarını söyledi.

Akra'da 500 yetim çocuğa, Tamale'de işitme engelli ve yetim çocuklardan oluşan 1200 kişilik gruba iftar verildiğini belirten Eser, ayrıca bu iki bölgede 400 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldığını ifade etti.

Eser, TDV'nin Gana'nın Central bölgesine bağlı Kasoa kasabasında açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesinin 100 metre derinliğe, 5 tonluk su deposuna ve 12 musluk kapasitesine sahip olduğunu, bu sayede uzun yıllar bölge halkının temiz su ihtiyacının karşılanacağını da dile getirdi.

"ALLAH TÜM HAYIRSEVERLERDEN RAZI OLSUN"

Türk hayırseverlerin desteğiyle yapılan bu yardımların bölgedeki ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Eser, "Allah tüm hayırseverlerden razı olsun, sadaka-i cariyelerini kabul eylesin." dedi.

TDV'nin Gambiya ekibi de temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 1200 yardım kolisini yoksul ailelere teslim etti.

TDV, ramazan boyunca Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yardım faaliyetlerini sürdürecek.

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