Gamze Özçelik'ten Mizalle için özel tasarım

Kumaş, kalite, bol seçenek ve kolay alışveriş özelliği ile e-alışveriş’e yepyeni bir soluk getiren MIZALLE, Gamze Özçelik imzasıyla hazırladığı “Gamze Özçelik X Mizalle” koleksiyonuyla sonbahar kış sezonunda modaya yeni bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor.

30 PARÇADAN OLUŞAN ÖZEL KOLEKSİYON

Tasarımlarını “Daha Fazla Sen” mottosuyla sunan Mizalle; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı ürünlerle kadınların karşısına çıkmayı hedefliyor. Yeni sezonda Gamze Özçelik ile 30 parçadan oluşan özel koleksiyonu hazırlayan marka, kadınların tüm ihtiyaçlarına sesleniyor.

“GAMZE ÖZÇELİK X MİZALLE” KOLEKSİYONU MODAYA YÖN VERİYOR

Şıklığına önem veren, kendinden emin ve güçlü kadınlardan esinlenerek hazırlanan ve 2019/20 Sonbahar Kış sezonunda moda severlerin beğenisine sunulacak olan koleksiyonda; etnik ve çiçek desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve giy çık parçalar bulunuyor. Romantizmin eğlenceli detaylarda hayat bulduğu koleksiyonda volanlar, fırfırlar, büzgü detayları dikkat çekiyor.

GÜNLÜK HAYATIN DİNAMİKLERİNDEN ESİNLENDİ

“Gamze Özçelik X Mizalle” koleksiyonunda, günlük hayatın dinamiklerinden esinlenerek tasarlanan renk ve desenler sonbahar esintilerini de yansıtıyor. Sezon trendi sıcak toprak tonlarının hayat bulduğu her bir parça; modayı yakından takip eden, kendine zaman ayıran, özgür ve bakımlı kadınların temsilcisi olacak.