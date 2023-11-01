Gana'dan depremzede çocuklara çikolata bağışı

Gönderilen 6 bin 500 paket içilebilir, 1666 paket sürülebilir çikolata, Mersin Limanı'ndan teslim alınarak tır ve kamyonla Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğüne getirildi.

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, burada düzenlenen törende, güzel ve sıcak bir karşılama yapıldığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiğini anımsatan Ashietey-Odunton, futbolcunun cenazesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardım ve destekleriyle bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman dostluğunu ve desteğini gördüklerini aktaran Ashietey-Odunton, "Böyle bir dönemde, bu zorlu süreçte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini de gördük. Dolayısıyla bu bağış, bizim için hem teşekkür hem de destek anlamını ifade ediyor. Gana dünyada kakao üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Kakao da çikolatanın ham maddesi. O yüzden umuyoruz ki bu yardım, çocukların yüzünde az da olsa bir gülümsemeye olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da Gana hükümetine bağıştan dolayı teşekkür ederek, çikolataların Kızılay Haftası'nda Adana'nın yanı sıra depremden etkilenen diğer illerde yapılacak etkinliklerde çocuklara dağıtılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından Saygılı, Ashietey-Odunton'a fincan takımı hediye etti.

Öte yandan bağışlanan çikolatalardan bir kısmı Adana Kız Lisesinde öğrencilere dağıtıldı.