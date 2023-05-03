Gara şehidinin ailesinden CHP ve İYİ Parti'ye tepki: PKK ile işbirliği ciğerimizi yaktı

Erzincan'daki birliğine giderken 2015 yılında kaçırılan daha sonra Kuzey Irak Gara bölgesinde 13 Şubat 2021'de teröristler tarafından bir mağarada şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, CHP ve İYİ Parti'nin seçimler nedeniyle HDP-PKK ile işbirliği yapmasının şehit ailelerinin ciğerini yaktığını söyledi.

Gaziantepli Topçu Er Müslüm Altıntaş, 2 Ekim 2015 tarihinde Erzincan'daki birliğine giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı.

Altıntaş, Kuzey Irak'taki kamplara götürülürken aile Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütten kurtarmak amacıyla HDP önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katıldı.

Baba Şevket ve anne Songül Altıntaş, yaklaşık 1,5 yıl boyunca çocukları için mücadele ederken, terör örgütü Gara'da er Müslüm Altıntaş'ın aralarında bulunduğu 13 güvenlik görevlisini 13 Şubat 2021'de Kuzey ırak'ta Gara bölgesinde şehit etti.

Şehit ailesi Altıntaş, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki gösterirken, 14 Mayıs seçimlerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu Millet İttifakı'nın HDP-PKK ile işbirliği yapmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

"BU İŞBİRLİĞİNE VATANINI SEVENLER NEDEN SESSİZ"

Sabah'ın haberine göre, Gara şehidi er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, PKK'nın ve HDP'nin desteğini alarak seçimlere giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit ailelerinin ciğeri bir kez daha yaktığını söyledi.

PKK hiç gizlemeden Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladığını belirten Altıntaş, "Ben ve eşim Diyarbakır'da HDP'nin desteklediği oğlumu kaçıran PKK ile mücadele ettik. Aylarca süren mücadelemiz sırasında oğlum Gara'da şehit edildi.

Mücadelem halen onlarla devam ederken, Kemal bey 14 Mayıs seçimlerine oğlumu şehit edenlerle birlikte giriyor ve onlarla desteğiyle harekât ediyor. Başta CHP ve İYİ parti olmak üzere ittifaktaki partileri destekleyen vatanseverler buna neden sessiz kalıyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİ ÜLKEYİ UÇURUMA SÜRÜKLER"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 21 yılda hayata geçirdiği önemli dev projelerle büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Altıntaş, "Seçimi kazanma uğruna CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve tutukluları serbest bırakacağını vaat ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna benzer vaatleri ülkeyi uçuruma sürükleyeceği gibi, Türkiye'nin 21 yıldaki kazanımlarını yok edecekler" ifadelerini kullandı.