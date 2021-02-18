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Gara şehidinin annesi: Oğlumu PKK şehit etti, bombalama yalan

Gara şehitlerinden Mevlüt Kahveci'nin annesi terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Anne Ayşe Güler, 'Kolu, bacağı, her tarafı sağlamdı. Oğlumu PKK şehit etti. Bombalama yalan.' dedi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:27
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Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin naaşını teşhis için kendisinin gittiğini söyledi.

Oğlunun, hain terör örgütü tarafından omzundan vurularak şehit edildiğini belirten Güler, "Kolu, bacağı, her tarafı sağlamdı. Oğlumu PKK şehit etti. Bombalama yalan. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Nuri Ersoy, hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç yalnız bırakmadı, hep yanımdaydı. Cumhurbaşkanımıza 'PKK'nın kökünü kazı. 13 şehidin intikamını al' dedim. O da 'Tamam' dedi. Kılıçdaroğlu ile HDP bir oluyor, devletini karalamak istiyor. Cenazelerimizde bir şey yok, şehitlerimizde bir şey yok. PKK yapmış. Bu karalamayı Kılıçdaroğlu ile HDP yapıyor." diye konuştu.

Güler, devletin 13 şehidin intikamını alacağına inandığını ifade etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu dile getiren Güler, "Bunu yapan HDP, PKK. Vatan sağ olsun. Devleti karalamaya hakları yok, yalan söylemeye de. Adeta bir düğün konvoyu gidip şehidimi gömdüm. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

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