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  • Gara şehitleri davasında karar: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
Güncel

Gara şehitleri davasında karar: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

11 Nisan 2023 Salı 17:01 - Güncelleme:
Gara şehitleri davasında karar: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 'Pençe-Kartal 2' Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer'e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, 'Merkaz Botan' kod adlı Doğan Geçgel'e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

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