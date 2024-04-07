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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

7 Nisan 2024 Pazar 10:49 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi.

2 NİSAN'DA 6 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, 2 Nisan 2024'te Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulamıştı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verilmişti.

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