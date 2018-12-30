Garanti internet bankacılığı giriş ekranı Garanti giriş bireysel kullanıcı işlemleri

Garanti internet bankacılığı giriş ekranı Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Garanti bireysel ve kurumsal kullanıcı giriş sayfasına haberimizde bulunan link üzerinden ulaşabilir ve işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığında en çok kullanılan hizmetler ise hesap kontrolü, para transferleri ve ödeme işlemleridir. Elinizde bulunan bilgiler ile internet bağlantısı sayesinde rahatlıkla para transferi yapabilirsiniz. Üstelik havale işlemini 7/24 gerçekleştirmeniz mümkündür. EFT işlemlerinde ise kullandığınız bankanın açılış ve kapanış saatlerini dikkate almalısınız. Aynı zamanda birçok faturanın ödemesini, kredi kartı işlemleri ya da kredi işlemlerini de yapmanız oldukça basittir. Sistemlerin basit kullanımları da birçok banka müşterisini rahatlıkla kendiyle bütünleştirebilmektedir. Hesabınızın bulunduğu ya da yeni hesap açacağınız bankaya giderek, internet bankacılığı uygulamasını kullanmak istediğinizi belirtmeniz, uygulamayı kullanmanız için yeterlidir. Sizin hesaplarınızla ilgilenen banka görevlisi, hesabınıza internet bankacılığı uygulamasını tanımlayarak, müşteri numaranızı ve şifrenizi verir. Bu bilgiler doğrultusunda bankanın sitesine girebilir ve internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bankanın telefonla müşteri temsilciliği yardımından da faydalanabilirsiniz. Onlar da hesabınızın internet üzerinden kullanımına açılmasını sağlayacaklardır.

GARANTİ BANKASI HAKKINDA

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 385 milyar Türk Lirası’na yaklaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu.

30 Haziran 2018 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs’ta yedi, Malta’da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18,522 çalışanıyla 15.8 milyon müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. En son teknolojik altyapıya sahip 5.055 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunuyor.

Tüm paydaşlarına değer yaratarak sürdürülebilir büyüme sağlamak hedefiyle ilerleyen Garanti, stratejisini, müşterilerine karşı her zaman “şeffaf”, “anlaşılır” ve “sorumlu” bir yaklaşımla, ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek ilkeleri üzerine yapılandırıyor. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı, teknoloji alanındaki kesintisiz yatırımları, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti’yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor.

Banka’nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti Bankası’nın hakim ortağı, hisselerinin %49.85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)’dır. Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti’nin Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Haziran 2018 itibarıyla %50.06’dır.

Garanti’nin sürekli gelişen iş modelinin arkasında sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma, müşteri deneyimi, çalışan mutluluğu, dijitalleşme, sermayenin optimum kullanımı ve verimlilik odaklı stratejik öncelikleri yer alıyor. Garanti’nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 319.2 milyar Türk Lirası değerinde kredi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Garanti’nin sağlam aktif kalitesinden ödün vermeyerek, sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, Garanti’nin güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan risklerin dünya standartlarındaki entegre yönetimiyle sağlanan etkin risk yönetimi ve yeni fırsatları yakalama konusundaki organizasyonel çevikliği sayesinde Garanti, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratıyor.

Bunların yanı sıra stratejik ortaklıkları, hem Garanti hem paydaşları tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla Garanti, ortak değer yaratıyor ve pozitif değişimi destekliyor.