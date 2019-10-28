Garanti internet sitesi neden açılmıyor? Garanti Bankası internet sitesi açıklaması!

Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi olan Garanti Bankası'nın internet sitesi ve mobil uygulamalarına bir süredir erişim sağlanamıyor. Tüm müşteriler Garanti internet sitesi neden açılmıyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Garanti Bankası internet sitesi açıklaması ise çok fazla gecikmeden geldi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi.

GARANTİ İNTERNET SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi.