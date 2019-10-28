Garanti internet sitesi neden açılmıyor? Garanti Bankası internet sitesi açıklaması!
Garanti internet sitesi neden açılmıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Garanti Bankası internet sitesi açıklaması geldi. Garanti BBVA internet sitesi yaklaşık 2 saattir erişime kapalı. Garanti Bankası mobil ve internet bankacılığına uzun süredir ulaşılamıyor.Bankadan işlem yapamayan çok sayıda kullanıcı erişim sorununa tepki gösterdi. Garanti Bankası'ndan kullanııclara açıklama çok gecikmeden geldi. Garanti Bankası internet sitesi açıklamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin büyük bankalarından bir tanesi olan Garanti Bankası'nın internet sitesi ve mobil uygulamalarına bir süredir erişim sağlanamıyor. Tüm müşteriler Garanti internet sitesi neden açılmıyor? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Garanti Bankası internet sitesi açıklaması ise çok fazla gecikmeden geldi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi.
GARANTİ İNTERNET SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." denildi.
GARANTİ: MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ
Siber saldırıyla ilgili olarak dün akşam saatlerinde yapılan Garanti BBVA’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz” denildi.
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