Gardaşına selam, Ermenistan'a gözdağı! Türk F-16'ları sınırda uçtu

16 Temmuz 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:59

Azerbaycan ile Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla iki ülke yeni bir savaşın eşiğine geldi.

Ermenistan ordusunun yeni bir provokasyon girişimiyle düzenlediği saldırılar ve sınır hattını ihlal etme girişimleri, Azerbaycan tarafının ağır silahlar kullanarak karşılık vermesiyle sonuçlandı.

TÜRK F-16'LARDAN KARDEŞE DESTEK

Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." açıklamasının ardından, Azerbaycan'ın İctimai TV (İTV) kanalında Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdiği haberleri yer aldı.

BAYRAKTAR SİHA'LAR SINIRDA



Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar sınır hattını gözlüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye, Ermenistan'ın son saldırılarına çok sert tepki göstermişti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN'A UYARI: AKLINIZI BAŞINIZA ALIN



Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılara ve Türkiye'ye yönelik karalamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, 'Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır.' ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN ERMENİSTAN'A: HESABINI MUTLAKA ÖDEYECEKLER



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Yaşananlarla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Bakan Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, 'Bu açtıkları kumpasın altında kalacak bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir.' dedi.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.