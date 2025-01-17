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  • Gardıroptan açtığı gizli kapıyla yan daire geçti: Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
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Gardıroptan açtığı gizli kapıyla yan daire geçti: Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 daire arasında geçiş yapacak şekilde düzenek kurarak saklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kaçmaya çalışırken binanın çatısında yakalandı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Gardıroptan açtığı gizli kapıyla yan daire geçti: Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M'nin bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada hükümlünün bulunduğu evden aynı kattaki diğer 2 daireye geçişin mümkün olduğunu tespit etti.

ÜÇÜNCÜ DAİREDEN ÇATIYA ÇIKTI

Geçitlerden birinin giysi dolabı görünümü verilmiş sürgülü bir kapı, diğerinin ise daireler arasında yapılan bir diğer kapı olduğu belirlendi.

Ekipler, üçüncü daireden çatıya çıkan hükümlüyü yakaladı.

S.M, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, geçit yapılan dairelerin hükümlünün yakınlarına ait olduğu öğrenildi.

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