Gardıroptan makineli tüfek ve tabanca çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Müstakil eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada komodin çekmecesinde ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 9,15 gram bonzai, 2 çalıntı araç plakası, 3 uçaksavar mermisi ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 maske ele geçirdi. Öte yandan yatak odasındaki gardırobun çekmecesini açan ekipler, mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek buldu. Evdeki şüpheliler Selim B., Sanem K.. ile Aslan G.'yi gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Selim B.'nin 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama', Sanem K.'nin ise Ankara'da 'dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlendi. Aslan G.'nin ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanma' ve 'cinsel istismar' suçundan 22 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.