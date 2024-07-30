İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2024 Salı / 24 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,086
  • EURO
    35,8521
  • ALTIN
    2543.42
  • BIST100
    10743.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gardıroptan makineli tüfek ve tabanca çıktı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, yatak odasındaki gardırobun çekmecesindeki mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek, komodinde ise ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirdi. ‘Silahla tehdit' ve ‘kasten yaralama' suçundan aranan Selim B. (21), ‘dolandırıcılık' suçundan aranan Sanem K. (19) ve Aslan G. (19) gözaltına alındı.

DHA30 Temmuz 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
Gardıroptan makineli tüfek ve tabanca çıktı
ABONE OL

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Müstakil eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada komodin çekmecesinde ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 9,15 gram bonzai, 2 çalıntı araç plakası, 3 uçaksavar mermisi ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 maske ele geçirdi. Öte yandan yatak odasındaki gardırobun çekmecesini açan ekipler, mekanizmalı gizli bölmede hafif makineli tüfek buldu. Evdeki şüpheliler Selim B., Sanem K.. ile Aslan G.'yi gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Selim B.'nin 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama', Sanem K.'nin ise Ankara'da 'dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlendi. Aslan G.'nin ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanma' ve 'cinsel istismar' suçundan 22 kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

  • suçlu saklanma yöntemleri
  • silah bulundurma
  • şüpheli gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.