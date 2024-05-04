'Garson'un itiraflarının ardından büyük FETÖ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı FETÖ'cü Garson kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis deşifre olmuştu. O polisler ve SD karttan çıkan mahrem yapıda görevli örgüt üyelerine yönelik Türkiye genelinde operasyonlar başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mahrem imamlara yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken ilk operasyon İzmir'de 27 ihraç emniyet mensubuna yapıldı. İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde İzmir merkez, Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan Garson kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç emniyet mensubu 27 şüpheli gözaltına alındı.

AYLIK MAAŞ TAKVİYESİ

Garson'dan ele geçirilen veriler kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken Garson'dan çıkan yeni verilerle ilgili çarpıcı bilgilere de ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Veriler arasında çıkan "Adli Davalar Takip" isimli dosyada örgütün deşifre olan örgüt mensubuna ne gibi destekler sağladığıyla ilgili bilgiler yer aldı. Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi, örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakınının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı ByLock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.

ZAAFLARI TESPİT ETMİŞLER

Örgüt tarafından verilen kodlarla ilgili de bilgiler veren FETÖ'nün Emniyet Mahrem yapılanmasının sekretaryasında görev yapan gizli tanık Garson ,FETÖ'nün diğer grup ve cemaatlerde bulunan polislere de kod verdiğini belirterek "AİHL kodu Nur cemaatine mensup kişiler için kullanılır. AÜL ve AÖL kodu Ülkücüler için kullanılır; DC örgütün etki alanı dışındaki kişiler için kullanılır; EBL, AL, EB kodları ise Aleviler için kullanılmıştır. ED kodu olanlar ise ehli dünya yaşamı olanlara verilmişti" dedi. Veriler arasında polis akademisindeki öğrencilerin zaaflarına göre tek tek derecelendirildiği görüldü. Öğrencilerin nargile-sigara içen, kızlara düşkün olan, zina yapan, internet düşkünü, içki içen, hırsızlık yapan, arkadaş çevresi kötü olan, kumar ve şans oyunları oynayan diye kodlandığı görüldü.

SORU HIRSIZLIĞINA 'DUA' DEDİLER

VERİLER arasında örgütün soru hırsızlığı bir kez daha belgelenmiş oldu. Kendisine gösterilen notlarla ilgili ifade veren "Garson" bilgilerin örgüt yönetimince oluşturulan gündem sonrasında sınava girecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline dua adı altında sınav sorularının verilmesiyle ilgili tutulan notlar olduğunu söyledi. Notlarda soruların nasıl verilmesi gerektiğinin tüm örgüt abilerine detaylı anlatılmasının istendiği görüldü.