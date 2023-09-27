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GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde belediyeye bağlı müzeleri 30 bin kişi ziyaret etti

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde belediyeye bağlı müzeleri 30 bin kişi ziyaret etti.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde belediyeye bağlı müzeleri 30 bin kişi ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında, belediyeye bağlı müzeleri 30 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16-24 Eylül'de gerçekleştirilen festival çerçevesinde, kentte bulunan belediyeye bağlı müzeler ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı.

Belediyeye bağlı Panorama 25 Aralık Müzesi, Hamam Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, etkinlik boyunca 30 bin turist tarafından ziyaret edildi.

  • GastroANTEP
  • Festivale ziyaretçi
  • Müze ziyareti

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