04 Mart 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:55

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve başka illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi için il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Bu haberin ardından Gaybubet evi nedir? Gaybubet ne demektir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

GAYBUBET EVİ NEDİR?

Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.