İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinde İzmir merkezli eş zamanlı operasyon başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, hedef şahıslardan S.N.'nin örgüt içerisinde sözde 'emniyet sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve örgüt hiyerarşisinde aktif rol aldıkları tespit edildi.

HÜCRE EVLERİNE ŞAFAK BASKINI

Şüphelilerin, örgüt tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan ve firari üyelerin saklanması için kullanılan hücre evlerinde gizlendikleri ortaya çıktı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması için belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda; sözde emniyet sırumlusu S.N. dahil 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hedefte bulunan toplam 10 kişiden 9'u etkisiz hale getirilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların geniş çaplı devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.