  Gayri ahlaki paylaşımları tepki çekmişti... Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Güncel

Gayri ahlaki paylaşımları tepki çekmişti... Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem'in sosyal medya paylaşımındaki ifadeler savcılığı harekete geçirdi. Göntem, gözaltına alındı.

16 Eylül 2025 Salı 00:35
Gayri ahlaki paylaşımları tepki çekmişti... Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri Göntem'i gözaltına aldı.

Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GAYRİ AHLAKİ DAVRANIŞLARI ÖVEN İFADELER

Göntem'in geçmişte bir sosyal medya hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözleri tepki çekmişti.

