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Gazete ve internet ilanlarıyla dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

Mersin'de gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek birçok kentteki 408 kişiyi dolandırdıran organize suç örgütüne yönelik operasyonda 16'sı kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA28 Şubat 2020 Cuma10:56 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:56

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, organize suç örgütü üyelerinin gazete ve internet siteleri üzerinden "Gemi adamı ve personeli aranıyor" ilanı verdikleri ve dolgun maaşla iş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple 5 firmanın ilanlar aracılığıyla denizcilik kursları düzenlediklerini, mağdurlardan bu işlemler karşılığında bin 500 ila 3 bin lira aldıklarını, başvuruda bulunanlara hazırladıkları sahte evrakı doldurttuklarını tespit etti.

Çok sayıda ildeki 408 kişinin dolandırıldığını belirleyerek harekete geçen ekipler, firmaların adreslerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 16'sı kadın 19 şüpheliyi yakaladı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık görüşmelerine ait notlar, şirket görüşmelerinde kullanılan 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair evrak ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

- MAĞDURLARI AŞAĞILAYICI İFADELERLE SINIFLANDIRMIŞLAR

Ekiplerce, firma çalışanlarının görüştükleri kişilerle ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı notlar basınla paylaşıldı.

Zanlıların, yaptıkları görüşmelerin ardından hazırladıkları dosyalarda mağdurları aşağılayıcı ifadelerle sınıflandırmaları ve dolandırıldıklarını anlayanlar için "Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş" notunu yazmış olmaları dikkati çekti.

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