F-35 Projesi ile ilgili ilk kararın 1992 yılında verildiğini ve 1994 yılında projeye başlandığını dile getiren Ceyhun Bozkurt F-35 programının “ölü doğmuş bir proje” olabileceğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

(Ceyhun Bozkurt)

“Karar aşamasının üzerinden 27, başlama aşamasının üzerinden 25 yıl geçmiş ve buna rağmen sonlandırılamayan bir projeden bahsediyoruz. Henüz ne zaman biteceği bile net değil. Türkiye’ye 2015’te teslimat yapılacaktı ilk iki uçak 2018’de teslim edildi. Pilotlarımız gitti ama Türkiye’ye gelmiş bir uçak yok.”

CASUSLUK İDDİALARI

Türkiye’ye karşı ikiyüzlü bir tavır takınıldığını belirten Bozkurt S-400’ler üzerinden gündeme getirilen ‘casusluk’ iddialarını da değerlendirdi:

“S-400 radarları F-35 uçaklarının radara yakalanmama özelliğini öğrenir diyorlar. F-35’lerin özelliklerinin 2006-2007’de Çinliler tarafından çalındığı söyleniyor. Buna benzer 5. nesil bir uçak ürettiler. Yine Rusların 5. nesil uçağı var; Su-57 şu an seçenekler arasında konuşuluyor.”

F-35’LERİN SIKINTILARI

Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirerek haklı bir duruşa sahip olduğunu vurgulayan Bozkurt F-35’lerle ilgili farklı bakış açıları olduğuna dikkat çekerek bu tespitlere değindi. F-35’lerin ABD basınında da gündeme gelen eksikliklerini ve yapılan hantallık eleştirilerini hatırlatan Bozkurt maliyetle ilgili eleştirilerde de bulundu.

ABD’NİN ÇİFTE STANDARDI

Teknik sıkıntılarının yanı sıra S-400’lere oranla F-35’lerin ciddi bir maliyeti olduğu söyleyen Bozkurt ABD’nin GKRY ve Yunanistan gibi diğer müttefikleri söz konusu olduğunda Türkiye’ye çifte standart uygulayacağını ifade ederek bunun F-35 parçalarıyla ilgili de yaşanabileceğini vurguladı.

DÜNYANIN SONU OLMAZ

Türkiye’nin F-35’ler dışında Milli Muharip Uçak ve Su-57 gibi alternatiflerinin olduğunu hatırlatarak “F-35 programından çıkartılırsak bu dünyanın sonu olmaz” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFLERİMİZ VAR

Türkiye’nin ne ABD ne de Rusya’ya karşı bağımlılığının savunulamayacağını belirten Bozkurt “ABD olmuyorsa Rusya seçeneği var. B seçeneği kullanıp doğru anlaşmaları yaparak ve kendi uçağını da geliştirme sürecini de işleterek 10 sene sonra Türkiye’nin ne Amerika’dan ne Rusya’dan uçak alma zorunluluğu kalmaz. Kendi uçağımızı üretiriz.” diye belirtti.

YERLİ İHA ÖRNEĞİ

“Biz yıllarca ABD ve İsrail’le İHA’lar üzerine mücadeleler verdik. İstedik vermediler, sıkıntı çıkardılar, kontrolleri kendilerinde oldu” diyen Bozkurt Türkiye’nin sonrasında İHA ve SİHA’larını ürettiğini hatırlattı. Milli Muharip Uçak ve yerli hava savunma sistemleri çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bozkurt bu sürecin sonunda Türkiye’nin avantajlı bir konum elde edeceğine dikkat çekti.

(aksam.com.tr)