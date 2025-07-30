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Gazeteci Cem Küçük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi, Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Gazeteci Cem Küçük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük için cenaze töreni düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Gazeteci Cem Küçük ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli, 4 çocuk babası Küçük için burada helallik alındı, dua edildi.

Küçük'ün cenazesi, Taşbaca Mahallesi Askertepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne uğurlandı.

Cenazenin götürülüşü sırasında gözyaşı döken Erdal Küçük'ün yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Törene, Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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