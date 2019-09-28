Gazeteci Hakkı Yalçın eğitim camiasını ayağa kaldırdı
İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası gazeteci Hakkı Yalçın’ın eğitim camisını hedefe koyan yazısı büyük tepki çekti. Yazısında okul yöneticilerini hedef alan Hakkı Yalçın’a öğretmenlerden büyük tepki geldi. Kısa sürede konu sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.
Takvim Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın 5.8’lik depremle ilgili yazdığı yazıda öğretmenleri ve okul yöneticilerini hedef aldı.
Çocuklara deprem sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair eğitim verilmediğini öne süren Yalçın konuyu ele alırken tepki çekecek yakıştırmalarda bulundu.
ÇİRKİN YAKIŞTIRMALARA MEB CAMİASINDAN BÜYÜK TEPKİ
Eğitimciler Yalçın’ın ifadelerine tepki göstererek Yalçın’ın özür dilemeye çağırdı. MEB personeli ve sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının Yalçın’ı eleştirdiği paylaşımlar dolayısıyla tepki en çok konuşulan konularda ilk sıraya yerleşti.
Eğitimcileri “tuvalet kağıdı toplayıcısı olarak gören bir zihniyet” olarak nitelendirilen sözlerle ilgili Yalçın’dan henüz bir açıklama gelmedi.
#özürdilehakkıyalçın Kalpleriyle okula tutunan okul yöneticilerimizi “tuvalet kağıdı toplayıcısı olarak gören bir zihniyet”derhal özür dilemeli.— Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) September 27, 2019
Okul yöneticileri kimsenin şamar oğlanı değildir.@takvim pic.twitter.com/XuhqOBz7Co
Yazılana,MEB ailesinin cevabıdır.— Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) September 27, 2019
İyi ki varsınız,okul liderlerimiz... pic.twitter.com/5tGc92uLmP
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