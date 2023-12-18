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Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Gazeteci Hasan Kılıç, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

18 Aralık 2023 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti
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Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı.

Günaydın, Tan ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu.

2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

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