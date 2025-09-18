Gazeteci Kurtuluş cinayetinde hesap vakti! Sanıklar hakim karşısına çıkacak

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde 14 Aralık 2024'te meydana gelen olayda, gazeteci Muharrem Can Kurtuluş hayatını kaybetti.

İddiaya göre, katil zanlısı Atakan Gökmen ve arkadaşları bir mekânda alkol aldıktan sonra ayrıldı. Ancak otopark çıkışını araçlarıyla kapattıkları belirtildi.

O sırada otoparka girmek isteyen Kurtuluş, şüphelilerden yol istedi.

Alkollü olduğu belirtilen zanlılar önce sözlü tartışmada bulundu, ardından fiziksel saldırıya geçti. Bu sırada şüphelilerden Sonkan Gökmen, Kurtuluş'un telefonunu da alarak kaçtı.

Bir süre sonra şüpheliler yanlarında tabanca ile geri döndü.

Atakan Gökmen, kardeşi Sonkan Gökmen, arkadaşları Asilcan Aras ve bir kadınla birlikte otoparkta Kurtuluş'a ateş etti.

Elinde tabanca bulunan Asilcan Aras'ın silahı Gökmen'e uzatmasıyla, Gökmen yakın mesafeden hedef gözeterek Kurtuluş'a kurşun yağdırdı.

Kurtuluş vücuduna dört kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Otopark görevlisinin müdahalesiyle zanlıların tekrar saldırısı önlendi, ancak Kurtuluş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ZANLILAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Atakan Gökmen, kardeşi Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras "kasten öldürme", "silahla öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle geceleyin yağma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Atakan Gökmen'e ayrıca "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlaması da yöneltildi.

Polis kayıtlarına göre Atakan Gökmen'in daha önce "hırsızlık", "yaralama" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından kaydı bulunuyor.

Zanlılar 19 Eylül Cuma günü ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Kurtuluş'un ailesi, şüphelilerin en ağır cezayı almasını talep ediyor.