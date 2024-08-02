Gazeteci Mustafa Nihat Yükselir vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Yükselir tedavi gördüğü hastanede emboli sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti. Yükselir'in naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazı sonrası Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MUSTAFA NİHAT YÜKSELİR KİMDİR?



1970 Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Köyceğiz'de (Kırnako) dünyaya geldi. İlk okul 3 sınıfa kadar köy okuluna giden Yükselir daha sonra Adana Osmaniye'ye taşındı. Lise eğitimini Osmaniye de bitirdi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fak Gazetecilik bölümünü kazanarak İstanbul'a gitti.

Birçok Ulusal Medya kuruluşlarında Gazeteci-Yönetici olarak çalışan Yükselir Star gazetesi Dijital Medya Koordinatörü ve yazar olarak görev aldı.

Yükselir SuperHaber'de Genel Yayın Koordinatörü olarak görev yaparken hakka yürüdü.