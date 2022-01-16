Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

AA 16 Ocak 2022 Pazar 17:53 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 17:54

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nin avlusunda kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ömer Okçu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri iştirak etti.

İkindi vaktinde kılınan namazın öncesinde usta yazarın oğlu Osman Okçu taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşma yapan şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Okçu'nun rahle-i tedrisinden geçmiş biri olarak konuşmakta zorlandığını ifade etti.

Erdem Bayazıt'ın ölümle ilgili bir şiirini okuyan Genç, "Yaşarken ölümsüzlüğü tatmışlardandı. Hekimoğlu İsmail, hem düşünürdü hem de yapardı. Bu millet için, bu devlet için manevi değerlerimiz için, bütün dünya insanlığı ve İslam için bir ömür elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı, uğraştı, didindi durdu." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dualarla uğurlanan Okçu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

- Hekimoğlu İsmail kimdir?

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, 1932'de Erzincan'da dünyaya geldi.

Serdengeçti ve Büyük Doğu dergileriyle 1950'li yıllarda tanışan Okçu, dergilerde okuduğu İslami hayattan etkilenerek Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini okudu ve kısa zamanda namaza başladı.

Camilere giderek tanıştığı hocalara sorular soran Okçu, bu dönemde Sahaflar Çarşısı'na gitmeye, Said Nursi'nin Risale-i Nur kitapları ile Necip Fazıl tarafından neşredilen Büyük Doğu dergilerini okumaya ve Zeyrek Camisi'nde Mehmed Zahid Kotku'nun sohbetlerine katılmaya başladı.

Füze eğitimi almaya gittiği ABD'den Necip Fazıl Kısakürek'e yazdığı mektup, Büyük Doğu dergisinde yayınlanan Okçu, Türkiye'ye döndükten sonra 1959'da evlendi. Ümraniye'deki evinde Minyeli Abdullah'ı kaleme alan yazarın ünlü romanı, 1989'da sinemaya uyarlandı ve büyük ilgi gördü.

Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazı kılarken beyin kanaması geçiren Hekimoğlu İsmail, 20 yıl boyunca kitap çalışmalarına ve köşe yazılarına evinde devam etti.

Kurucusu olduğu Timaş Yayınları'ndan 2016'da çıkan, "Müslüman Darbeci Olmaz" adlı kitabında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkındaki düşüncelerini okuyucuyla paylaşan usta yazar, 15 Ocak'ta 90 yaşında vefat etti.