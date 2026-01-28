Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında Terörsüz Türkiye Komisyonu ele alındı.

DEM'İN AKLI KANDİL AKLI MI?



Terörsüz Türkiye Komisyonuna değinen Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, "Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor. Ne MHP'de ne AK Parti'de bunu göremezsiniz; ötekileştirici bir dili göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İÇSELLEŞTİRDİĞİ BİR İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"

Öte yandan Övür, CHP'nin tutumlarını da eleştirerek, " CHP'nin içselleştirdiği bir İslam düşmanlığı var." dedi.