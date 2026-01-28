Gazeteci-Yazar Mahmut Övür: Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor

Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında Terörsüz Türkiye Komisyonu ele alındı.
Gazeteci-Yazar Mahmut Övür (@mahmutovur): Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor. Ne MHP'de ne AK Parti'de bunu göremezsiniz; ötekileştirici bir dili göremezsiniz.#AçıkGörüş pic.twitter.com/4AmdC21X92
"CHP'NİN İÇSELLEŞTİRDİĞİ BİR İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"
Öte yandan Övür, CHP'nin tutumlarını da eleştirerek, " CHP'nin içselleştirdiği bir İslam düşmanlığı var." dedi.