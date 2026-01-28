İSTANBUL 14°C / 11°C
  Gazeteci-Yazar Mahmut Övür: Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor
Güncel

Gazeteci-Yazar Mahmut Övür: Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor

24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, 'Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor. Ne MHP'de ne AK Parti'de bunu göremezsiniz; ötekileştirici bir dili göremezsiniz.' dedi.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Gazeteci-Yazar Mahmut Övür: Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor
ABONE OL

Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında Terörsüz Türkiye Komisyonu ele alındı.

Terörsüz Türkiye Komisyonuna değinen Gazeteci-Yazar Mahmut Övür, "Terörsüz Türkiye'yi yürüten o komisyonun içinde olan DEM, inanılmaz derecede zehirli bir dil kullanıyor. Ne MHP'de ne AK Parti'de bunu göremezsiniz; ötekileştirici bir dili göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İÇSELLEŞTİRDİĞİ BİR İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"

Öte yandan Övür, CHP'nin tutumlarını da eleştirerek, " CHP'nin içselleştirdiği bir İslam düşmanlığı var." dedi.

