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Gazetecilerden Adıyaman'a ziyaret! ''Asrın Felaketi''nin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla, aralarında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da bulunduğu medya mensuplarına Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı.

AA4 Şubat 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Gazetecilerden Adıyaman'a ziyaret! ''Asrın Felaketi''nin ardından yapılan çalışmalar anlatıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, aralarında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da bulunduğu ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman'a getirdi.

Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 basın mensubuna, İndere seyir terasında, depremin ardından kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada, depremlerde kentin büyük yıkıma uğradığını belirterek, yeniden inşa çalışmalarını anlattı.

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli kalıcı konutları, rezerv alanı, ticaret merkezi, Ulucami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarından Nasuhi Güngör, AA muhabirine, deprem bölgesinde yapılanları anlatmanın, toplumsal moral, aidiyet ve dayanışma açısından önemini vurguladı.

Deprem bölgelerinde sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına dikkati çeken Güngör, "O günleri atlatmamıza onlar da vesile oldular. Şimdi de devlet ve ilgili bakanlıklar çok büyük bir inşaat faaliyetine girmişler, bütün dileğimiz bir an önce tamamlanması." diye konuştu.

Güngör, "Bu işlerin tamamlanması için devletin elinin üzerinde olması önemli. Bizim de her yaptığımız işi sahici ve denetime açık yapmamız önemli." dedi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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