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Gazetecilerden 'Yeşil Pasaport' talebi

Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin vize engellerinden etkilenen gazeteciler, Yeşil Pasaport taleplerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti.

31 Ağustos 2023 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
Gazetecilerden 'Yeşil Pasaport' talebi
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ARALARINDA TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de yer aldığı gazeteciler Oral Çalışlar, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Hande Fırat ve Mehmet Acet'ten oluşan heyet Meclis Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti. Gazeteciler, Kurtulmuş'a vize sorunlarını aşmaya yönelik dosya sundu.

Yeşil Pasaport talebini içeren dosyada, son yıllarda artan vize engeli nedeniyle habercilerin dış ülkelerdeki gelişmeleri yerinde takip etmekte zorlandıkları vurgulandı. Kamu görevlilerinin belirli dereceden itibaren Yeşil Pasaport alma hakkı kazandığına değinilen dosyada, basın-medya sektöründe belirli kriterleri taşıyan habercilerin yurtdışında görev yapmalarının kolaylaştırılması istendi. Gazetecilerin taleplerini dinleyen Kurtulmuş da dosyayı inceleyeceğini ve gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.

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