Gazetecilerin ''Bayramda İstanbul'da mısınız?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı grup toplantısının ardından çıkışta kendisini takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin bayramını tebrik eden Erdoğan, basın mensuplarının "İyi bayramlar efendim" dileklerine, "İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah" sözleriyle karşılık verdi.

Bir gazetecinin "Bayramda İstanbul'da mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, programının henüz netleşmediğini belirterek, "Daha belli değil. Bakalım eşim ne der?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın esprili cevabı, çevredekiler ve basın mensupları arasında tebessümle karşılandı. Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte alandan ayrıldı.