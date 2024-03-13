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Gazetecilik kılıfıyla terörizm! FETÖ medyası Avrupa'da yapılanıyor

Türkiye'de mahkemelerce aranan birçok firari FETÖ'cü Uluslararası Gazeteciler Derneği adı altında yeni bir yapılanmaya gitti. FETÖ'nün basın faaliyetlerini tek elden yürütmeyi planlayan sözde dernek, ABD ve Avrupa'nın pek çok şehrinde örgütlenerek Türkiye aleyhine kara propaganda yürütecek.

Yeni Şafak13 Mart 2024 Çarşamba 08:34 - Güncelleme:
Gazetecilik kılıfıyla terörizm! FETÖ medyası Avrupa'da yapılanıyor
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son dönemde medya üzerinden üyelerine gizli veya açıktan talimatlar vermesi üzerine örgütün firari yöneticileri Almanya'da bir medya organizasyonu gerçekleştirdi. Talimatların ardından aralarında Erkan Tufan Aytav, Abdullah Abdulkadiroğlu, Kerim Balcı, Cevheri Güven, Tarık Toros ve Adem Yavuz Arslan gibi Türkiye'de mahkemelerce aranan birçok firari FETÖ'cü Uluslararası Gazeteciler Derneği (IJA) adı altında yeni bir yapılanmaya gitti. FETÖ'nün basın faaliyetlerini tek elden yürütmeyi planlayan dernek, ABD ve Avrupa'nın pek çok şehrinde örgütlenerek Türkiye aleyhine kara propaganda yürütecek.

GAZETECİLİK KILIFIYLA TERÖRİZM

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'deki örgüt mensuplarının paralarıyla kurulan oluşumun, yabancı istihbarat servislerince finanse edildiği belirtiliyor. Firari FETÖ'cülerin gazetecilik maskesi altında, yaşadıkları ülkelerde topladıkları istihbaratı, Pensilvanya'ya ilettikleri kaydedildi. FETÖ'nün Avrupa ülkelerinde televizyon kanalı açma girişimleri ise Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle önlendi.

18 FETÖ'CÜ GÖZALTINDA

FETÖ'nün TSK içinde sözde mahrem yapılanmasına yönelik 7 şehirde, 18 şüpheli gözaltına alındı. MİT Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda hakkında gözaltı kararı verilenlerin çeşitli kuvvet komutanlıklarına mensup 6'sı muvazzaf olmak üzere 9'unun asker, 14'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtildi. Şüphelilerden 2'si yurt dışında olduğu belirlenen 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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