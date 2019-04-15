Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü

Olay dün ABD'nin New York kentinde bulunan Fordham Üniversitesi'nde meydana geldi. Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Sydney Monfries, fotoğraf çekmek için bir grup arkadaşı ile beraber çıktığı 'Keating Hall' saat kulesinden düştü. Monfries, kule içindeki spiral merdivenlerden yaklaşık 12 metre aşağı yuvarlanarak yine merdivenlerin üzerine düştü. Genç kızın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince kulenin bir penceresinden dışarı güçlükle çıkarılabildi. Ambulans ile St. Barnabas hastanesine kaldırılan Sydney Monfries, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üniversite yönetimi, girişi yasak olan kuleye öğrencilerin ne şekilde girdiğini araştırıyor.