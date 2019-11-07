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Gazetecinin sorusuna Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Nereye gideceklerini onlar biliyor

Başkan Erdoğan, Macar gazetecinin 'Kapıları açacak mısınız?' sorusuna gülerek yanıt verdi. Başkan Erdoğan, 'Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor. ' diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısında bir araya geldi.
 
Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
"KAPILARI AÇACAK MISINIZ"
 
Macar gazetecinin, "Avrupa Birliği'nden destek gelmezse, mültecileri Avrupa'ya gönderecek misiniz?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir söz var. Bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor. " diye yanıt verdi.

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