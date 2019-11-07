Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısında bir araya geldi.

Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAPILARI AÇACAK MISINIZ"

Macar gazetecinin, "Avrupa Birliği'nden destek gelmezse, mültecileri Avrupa'ya gönderecek misiniz?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir söz var. Bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman nereye gideceği malumdur. Ama Macaristan'a uğramadan giderler, bunu zaten onlar da biliyor. " diye yanıt verdi.