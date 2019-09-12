Gazi Akbıyık davasında yeni gelişme var mı? Müge Anlı Gazi Akbıyık davası son durum nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde Gazi Akbıyık davası hakkında yeni gelişmeler aktarılacak.14 yaşındaki büyük kızı 18 Ocak 2019 gecesi evde çıkan tartışmada annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi programın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklama kararı verildi.Gazi Akbıyık davasında karar duruşması bugün yapılacak. İşte tüm merak edilenler...

GAZİ AKBIYIK DAVASINDA YENİ GELİŞME VAR MI?

Gazi Akbıyık davasında karar duruşması bugün yapılacak. Anne Afyonkarahisar'dan, büyük kız Ankara'dan ve küçük kız ise İzmir'den bağlanacak.

GAZİ AKBIYIK OLAYI

Kıymet Albayrak'ın kızı A.A., katıldığı Müge Anlı'nın programında Türkiye'yi şoke eden itirafta bulundu. Genç kız; "O gece babam eve alkollü geldi. Annemle aralarında kavga çıktı. Anneme silah çekti. Ben de annemi korumak için araya girdim. Silah patladı ve babam öldü. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım" dedi. Kızını korumak isteyen anne Kıymet Albayrak ise, "Cinayeti ben işledim" diyerek suçu üstlenmek istedi. Ancak genç kız, "Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım" dedi ve o gece tüm ayrıntısıyla anlattı.