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Güncel

Gazi Meclis'te alçak propaganda! DEM Parti Eş Başkanı teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi

Terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti, Gazi Meclis'te alçak terör propagandasını sürdürdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talebinde bulunarak, yürüyüş başlatacaklarını açıkladı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 02:21 - Güncelleme:
Gazi Meclis'te alçak propaganda! DEM Parti Eş Başkanı teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi
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Yerel seçimlerde CHP ile ortaklık yapacaklarının altını çizen ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Eş Başkan" olarak tanımlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, TBMM çatısı altında yine teröre ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Oruç, partisinin TBMM'deki grup konuşmasında, PKK terör örgütü elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş başlatacaklarını dile getirdi.

Tülay Hatimoğlulları Oruç, teröristbaşı Öcalan'ın tecrit altında olduğu yönündeki skandal ifadelerini tekrarlarken, bebek katiline özgürlük talebinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ "EŞ BAŞKAN" İLAN ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti eş başkanlarını CHP Genel Merkezi'nde misafir etmişti. CHP, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşılamıştı.

Tülay Hatımoğulları Oruç, görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullanmıştı.

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