Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'in babası vefat etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Mustafa Kıymık, Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.
Ünal Kıymık, Serpil Yıldırım, Fatma Şahin'in Babaları Mustafa Kıymık'ın Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Başkanımız Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
Başkanımız Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden kaldırılacaktır.— Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) July 1, 2023
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Merhum Kıymık'ın ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini ileten bir mesaj yayınladı.
Bakan Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in kıymetli babası Mustafa Kıymık amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkana, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun İnşallah.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @FatmaSahin 'in kıymetli babası Mustafa Kıymık amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2023
Sayın Başkana, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun İnşallah.