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Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'in babası vefat etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Kıymık'ın cenazesi, Şireci Camiinde 2 Temmuz öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'in babası vefat etti
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Mustafa Kıymık, Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.

Ünal Kıymık, Serpil Yıldırım, Fatma Şahin'in Babaları Mustafa Kıymık'ın Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

BAKAN YERLİKAYA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Merhum Kıymık'ın ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini ileten bir mesaj yayınladı.

Bakan Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in kıymetli babası Mustafa Kıymık amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkana, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun İnşallah.

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