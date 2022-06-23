Gaziantep Büyükşehir, meslek liseleriyle halkın ekmeğini üretecek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek üretim için Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde imzalanan protokol kapsamında 110 satış noktasında satışa sunulacak ekmekler, meslek liselerinin fırınlarında öğrenciler tarafından üretilecek.



Protokolle meslek liselerinin imkanları en verimli şekilde halka yönelik kullanılırken, öğrencilerin kentin ihtiyaçlarına yakından temas etmesi sağlanarak mesleki deneyim kazandırılması amaçlanıyor.

ÖZER: ÜRETİRSENİZ PAYLAŞIMINIZ ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Gazi şehre önceki gelişinde yatırımların konuşulduğunu, bugün ise artık kapasite ve verimliliğin gelişmesiyle ilgili bir çalışma için bir araya gelindiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan bu protokolün kapasiteyi geliştirme konusunda önemli bir çalışma alanı yaratacağını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Meslek liseleri birçok hizmeti zaten yıllardan beri ücretsiz bir şekilde veriyor. Ekmek alanında kısa sürede meslek liseleri olarak girmeye karar verdik ve Türkiye genelinde 15 yeni üretim merkezi kurduk. 2022 yılının sonuna kadar Türkiye genelinde 1 milyon günlük üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Üretirseniz paylaşımınız artıyor. Bu projeden sonra tarım alanında da bir açılım yapacağız. Bugünden önlem alıp tarımla ilgili eğitim kapasitesini arttıracağız. Tarımla ilgili projenin startını Gaziantep'te vereceğiz. Meslek liselerinde böylesine bir açılım yapıldığı için teşekkür ediyorum."

ŞAHİN: MESLEK LİSELERİNİN MEMLEKET MESELESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in fikir üreten, cesareti, pratikliğiyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te yıllardır istenilen ekmek kalitesine ulaşılamadığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Ekmek çeşitliliğinin arttırılması gerekti. Elimizde meslek liseleri gibi bir fırsat var. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu biliyoruz. Bu liselerin önündeki engelleri kaldırdığımızda, bize ait beşeri sermayemizin nasıl kuvvetlendiği, sanayide yüksek teknolojiye geçerken meslek liselerinin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gıda enflasyonu dünyayı bekleyen en büyük sorun."

LEZZETİN BAŞKENTİ GAZİ ŞEHİR EKMEKTE DE EN KALİTELİ ŞEHİR OLACAK

Şahin, üretimle birlikte tarım alanında da destekleri sürdürdüklerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Topraktan sofraya yüzde 30'luk gibi büyük bir kayıp var. Akıllı tarımın nasıl bir sistematik çalışma olduğunu gördük. Meslek liselerimizde olağanüstü bir başarı var. Çocuklarımızı alanlarında en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. İşi ehline vermemiz gerekli. Bu alan çok özel bir halde. Biz bu fırsatı sağlayacağız. Gastronomi şehri Gaziantep'te sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek yapma modelini bu imzalarla gerçekleştireceğiz. Ayrıca kooperatiflerde üretilen süt ürünleri ve gıda ürünleri var. Bu ürünleri alıp halka direkt arz edilecek şekilde fiyatları aşağı düşürüyoruz. Bunun sonunda lezzetin başkenti Gazi şehir, ekmek kalitesinde de ekmek fiyatında da ekmek çeşitliliğinde de ekmekçide de en kaliteli şehir biz olacağız."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise meslek liselerinin öneminin pandemide keşfedildiğini, fırsat verildiğinde gençlerin her şeyin en iyisini yaptığını ifade etti.