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Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü Gaziantep'te toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak. 6 Temmuz'a kadar burada çalışmasını sürdürecek Gaziantep temsilcisi, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelerek ikinci etap çalışmasına 18 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü etap çalışması için 22 Temmuz Pazartesi günü yine Bolu'da toplanacak ve sezon başı hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar burada tamamlayacak.

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