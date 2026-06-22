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Gaziantep Havalimanı'nda korkutan olay: İniş yapan uçağın lastiği patladı

Zürih'ten Gaziantep'e gelen SunExpress yolcu uçağının iniş takımlarında teknik arıza meydana geldi. Uçak güvenli şekilde iniş yaptı ancak pistte başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlara geçici olarak ara verildi.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Gaziantep Havalimanı'nda korkutan olay: İniş yapan uçağın lastiği patladı
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Gaziantep Havalimanı'nda gergin dakikalar yaşandı. Zürih seferini yapan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, hem yolcuları hem de havalimanındaki vatandaşları tedirgin etti. Uçağın güvenli şekilde piste inmesinin ardından başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle havalimanı geçici süreyle uçuş trafiğine kapatıldı.

SUNEXPRESS UÇAĞINDA İNİŞ TAKIMI ARIZASI PANİĞİ

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zürih'ten Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi. Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti.

GAZİANTEP HAVALİMANI UÇUŞLARA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart-Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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