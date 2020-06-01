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Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yaklaşık 70 gün önce ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yeniden kapılarını açtı.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 16:58 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:58
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Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçilerle buluştu.

Yaklaşık 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için, belirli alanlara uyarı levhaları asıldığı görüldü.

Ziyaretçilerin, ateşleri ölçülerek alındığı hayvanat bahçesinde maske kullanımı zorunlu tutuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte tedbirlerin üst seviyede devam edeceğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda her türlü tedbiri aldık. Girişlerde vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz, maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Gelen vatandaşların dezenfektan kullanması istiyoruz. Ziyaretlere de belli kapasitede izin veriyoruz. Kapalı alanlara az sayıda, sırayla ziyaretçi alıyoruz. 50 kişilik seyahat otobüslerinin, 15'er kişiyle çalışmasını kararlaştırdık. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gelebilir."

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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