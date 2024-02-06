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Gaziantep kent protokolü, deprem mezarlığını ziyaret ederek dua etti

Gaziantep kent protokolü, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde İslahiye ilçesindeki deprem mezarlığında ziyaret ederek dua etti.

IHA6 Şubat 2024 Salı 12:20 - Güncelleme:
Gaziantep kent protokolü, deprem mezarlığını ziyaret ederek dua etti
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük yıkama neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde İslahiye ilçesinde bin 435 vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yararlandı. Felaketin 1. yıl dönümünde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren deprem mezarlığına akın etti.

DEPREM MEZARLIĞINDA GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Gaziantep kent protokolü de İslahiye'deki deprem mezarlığında afette hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kent protokolü ve afette hayatını kaybedenlerin yakınları, il müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar deprem şehitleri için okuduğu duaya hep bir ağızdan 'amin' dedi.

Mezarlıktaki programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve kurum amirleri katıldı.

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