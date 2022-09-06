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Gaziantep OSB'de fabrikada patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

AA6 Eylül 2022 Salı 14:30 - Güncelleme:
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Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan işçilerden Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) hayatını kaybetti.

Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  • Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
  • patlama
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