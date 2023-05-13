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Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu Gaziantep oy oranı

Gaziantep seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Gaziantep'te 4 bin 064 sandıkta 1 milyon 358 bin 832 seçmen oy kullanacak. Peki 2023 seçimlerinde Gaziantep'te hangi parti kaç oy aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları kaç? İşte Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde 2023 Gaziantep seçim sonuçları

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu Gaziantep oy oranı
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2023 Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy verecek olan vatandaşların gözü kulağı YSK tarafından açıklanacak olan 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Gaziantep (merkez), Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 1 milyon 358 bin 832 seçmen sandık başına gidecek. Peki 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Gaziantep'te hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? Partilerin oy oranları nasıl? İşte Gaziantep seçim sonuçları 2023

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken, milletvekili adayları partilerinin oy oranlarına göre meclise girecek. YSK verilerine göre Gaziantep 14 milletvekilini Meclis'e gönderecek. Peki 2023 seçimlerinde Gaziantep'te hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Gaziantep milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023

Gaziantep seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Gaziantep seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

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