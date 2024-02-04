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Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı... Başkan Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz.' dedi.

4 Şubat 2024 Pazar 14:06 - Güncelleme:
Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı... Başkan Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Gaziantep'te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

* Bu hastanelerimizle bölgede bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.

* Eseri görüyorsunuz. Biz, söz verirsek yaparız.

* Bu hastanelerimizle bölgede sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacak.

* 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

* Hem hükümet olarak, hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürüyoruz.

* 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz

* Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.

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