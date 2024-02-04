Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı... Başkan Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Gaziantep'te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

* Bu hastanelerimizle bölgede bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.

* Eseri görüyorsunuz. Biz, söz verirsek yaparız.

* Bu hastanelerimizle bölgede sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacak.

* 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53 binin üzerindeki vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

* Hem hükümet olarak, hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürüyoruz.

* 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz

* Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.