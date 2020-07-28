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Gaziantep Valisi Davut Gül'den 'kontrollü sosyal hayat' açıklaması: Tahmini 2 yıl sürecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, 'Kontrollü sosyal hayatın tahmini olarak 2 yıl devam edecek.' açıklamasında bulundu.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 13:08 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:08
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ve öncesinde Arife günü mezarlık ziyaretinin yasaklandığını duyurdu. Vali Gül, ayrıca düğünlerin azami 2 saatle sınırlandırıldığını, kına, çeyiz gibi törenlerin de yapılamayacağını, düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığının denetleneceğini açıkladı. Vali Gül, bu açıklamalarını aynı zamanda Twitter'deki hesabından da duyurarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Davut Gül'ün bu paylaşımının ardından bir takipçisi, 'Düğünle kına arasındaki fark ne?' sorusunu yöneltti. Düğün ile kına arasında pandemi açısından fark bulunmadığını söyleyen Vali Gül, takipçisinin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Pandemi açısından fark yok! Aşı bulunana kadar kontrollü sosyal hayat devam edecek (tahmini 2 yıl) Nikah yapmayıp düğün yapmak isteyenleri 2 saatle sınırlandırdık. Düğüne ilaveten kına, çeyiz vb. tören yapmak demek, riski 2-3 kat arttırma anlamı taşır. Etkinlik artarsa risk artar."

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