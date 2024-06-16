İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
Güncel

Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 08:18 - Güncelleme:
Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
ABONE OL

Gaziantep'te çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami Cami'ye geldi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

- ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

- MALATYA

Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiye sığmadı.

Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.

Bayram namazını Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın vatandaşlarla kıldı.

Özdemir ve beraberindekiler, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara çorba ikram etti.

- ADIYAMAN

Kentte bayram namazını kılmak isyeten vatandaşlar camilere akın etti.

Emir Sultan Cami'sine gelen vatandaşlar burada verilen hutbe vaazların ardından namazını kıldı, dualar edip daha sonra bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis'te de Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

  • camiler
  • namaz
  • kurbanbayramı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.