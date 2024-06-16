Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Gaziantep'te çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami Cami'ye geldi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

- ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

- MALATYA

Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiye sığmadı.

Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.

Bayram namazını Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın vatandaşlarla kıldı.

Özdemir ve beraberindekiler, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara çorba ikram etti.

- ADIYAMAN

Kentte bayram namazını kılmak isyeten vatandaşlar camilere akın etti.

Emir Sultan Cami'sine gelen vatandaşlar burada verilen hutbe vaazların ardından namazını kıldı, dualar edip daha sonra bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis'te de Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.