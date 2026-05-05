Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine de 50 milyon lira gönderildiği bilgisini veren Çiftçi, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.