10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3077
  • 6,0096
  • 228.097
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep-Adıyaman kara yolunda kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Gaziantep-Adıyaman kara yolunda helikopterle yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.

Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekibi havadan kural ihlallerini anında tespit etti. Kara yolunda ise jandarma trafik ekipleri 5 ayrı noktada görev aldı.

Helikopter ile kural ihlalleri tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlalinde bulunan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü belgesi ve ruhsat denetiminden sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası verildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

TBMM Başkanı Yıldırım'dan NATO mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan NATO mesajı

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz

ABD: Tüm güçlerimizi çekme noktasında değiliz

Rusya'dan Çin'e S-400 mesajı: Tekrar üretilecek

Rusya'dan Çin'e S-400 mesajı: Tekrar üretilecek

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir
 

POPÜLER HABERLER

Mehmet Özdilek´in gafı sonrası salonda kahkaha tufanı koptu

Mehmet Özdilek´in gafı sonrası salonda kahkaha tufanı koptu

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA