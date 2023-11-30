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Gaziantep'te 100 deprem konutu yetimlere ücretsiz tahsis edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ailesinden bir bireyi kaybedenlere ve yetimlerin kullanımına sunulmak üzere Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan 100 deprem konutu, ücretsiz tahsis edilecek.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Gaziantep'te 100 deprem konutu yetimlere ücretsiz tahsis edilecek
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Şahinbey Belediyesi, depremlerde aileden bir bireyini kaybeden ya da yetim olanlara destek vermek amacıyla ilçenin Mavikent Mahallesi'nde 100 çelik konstrüksiyonlu deprem konutu yaptırmaya karar verdi.

Kısa sürede çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 ay önce temelini attıkları evleri tamamladı.

Japonya'daki ev mimarisinden esinlenilen ve 64 metrekare oturum alanına sahip evlerin her iki tarafında da yeşil alan bulunuyor.

Eşya desteğinin de verileceği evlerin tapusu ise Şahinbey Kaymakamlığına teslim edilecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak için projeyi yaptıklarını söyledi.

Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Yetim ailelere 100 adet tek katlı 64 metrekareden oluşan konutumuzu tamamladık. Şimdi özellikle yetim ailelerden içlerinde en ihtiyaç sahibi olanları seçerek evleri onlara tahsis edeceğiz. Herhangi bir ücret ödemeden kalacaklar. Çocuklar büyüyüp kendi hayatlarını kurtardıklarında ise o ailelerin yerine başka yetim aileleri alacağız. Burada her şeyi düşündük. Tek katlı, kibar bir ev oldu. Arkası park alanı, hobi bahçesi gibi alanları var. Evlerimiz doğalgazlı, kombisine kadar koyduk. İhtiyaç sahibi ailelerin ev eşyalarına da destek olup burada barınmalarını sağlayacağız."

JAPON EVLERİ ÖRNEK ALINDI

Vatandaşların duasını almanın kendileri için yeterli olacağını belirten Tahmazoğlu, vatandaşların huzur içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Evlerin 5 ayda tamamlandığını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki haftadan itibaren aileleri buraya yerleştirmeye başlayacağız. Evler birbirini görmüyor, sırt sırta hepsi. Ayrı ayrı bahçeleri var. Huzurlu ve mutlulukla oturabilecekleri evler oldu. Normal bir aileye yetecek kadar büyük. İçerisinde normal dairede olması gereken her şey var. Daha önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'nın en büyük evi 60, burası 64 metrekare."

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